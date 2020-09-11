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Премьер Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Тихановскую на встречу Вышеградской четверки

11.09.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался от встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской оппозиции. Об этом он заявил 10 сентября, передает ct24.


Фото: Reuters

Как пишут СМИ, польская сторона предложила пригласить на встречу в рамках саммита премьеров Вышеградской четверки в Люблине экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которая провела несколько дней в Польше.

«Я ни в коем случае не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», — сказал Бабиш, отметив, что поддерживает проведение свободных выборов в Беларуси.

Бабиш наложил вето на такое предложение, пишет ТАСС. По словам премьера, Польша слишком поздно предложила устроить такую встречу — недостаточно времени для подготовки. Позицию Чехии поддержали и некоторые коллеги из Вышеградской четверки.

Светлана Тихановская заявила, что планировала быть на этой встрече, но планы поменялись — и она улетела в Вильнюс.

 
 
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался от встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской...
 
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