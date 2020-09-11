|
Премьер Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Тихановскую на встречу Вышеградской четверки
11.09.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался от встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской оппозиции. Об этом он заявил 10 сентября, передает
Как
«Я ни в коем случае не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», — сказал Бабиш, отметив, что поддерживает проведение свободных выборов в Беларуси.
Бабиш наложил вето на такое предложение, пишет
Светлана Тихановская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Тихановскую на встречу Вышеградской четверки
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался от встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)