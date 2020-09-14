В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ, премьером станет 71-летний политик

Источник материала: Tut.by

Генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избрали новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 14 сентября сообщает Associated Press. Он сменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ.



Ёсихидэ Суга. Фото: Reuters

За кандидатуру 71-летнего Суга проголосовали 377 из 394 членов ЛДП, а также 89 членов партии от 47 японских префектур. При этом обычно общее число голосов должно составить 788, однако нынешние выборы проходят в экстренном порядке из-за отставки премьера Синдзо Абэ в конце августа, поэтому число голосов может быть ниже.

Вместе с Суга на пост лидера партии претендовали бывший министр иностранных дел Фумио Кишида и бывший министр обороны Сигеру Исиба.

Суга утвердят в качестве нового премьер-министра 16 сентября на заседании обеих палат парламента. Он будет занимать пост председателя ЛДП до сентября 2021 года — именно тогда истекает срок уже бывшего руководителя партии Абэ. После пройдут новые выборы главы ЛДП на трехлетний срок.

Ёсихидэ Суга занимал должность генерального секретаря кабмина с 2012 года. AP отмечает, что политик известен своим жестким подходом к работе с бюрократами. В свои заслуги он записывает снижение счетов за мобильную связь, увеличение экспорта сельхозпродукции и развитие туризма в Японии.

28 августа 65-летний премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил , что планирует подать в отставку из-за проблем со здоровьем. Он признался, что ему нужно лечиться от хронического язвенного колита. Абэ уже занимал пост премьера с сентября 2006 по 2007 год. Тогда он также подал в отставку по состоянию здоровья. Во второй раз Абэ стал главой кабмина в 2012 году.