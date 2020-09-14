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В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ, премьером станет 71-летний политик
14.09.2020 12:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избрали новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 14 сентября
За кандидатуру 71-летнего Суга проголосовали 377 из 394 членов ЛДП, а также 89 членов партии от 47 японских префектур. При этом обычно общее число голосов должно составить 788, однако нынешние выборы проходят в экстренном порядке из-за отставки премьера Синдзо Абэ в конце августа, поэтому число голосов может быть ниже.
Вместе с Суга на пост лидера партии претендовали бывший министр иностранных дел Фумио Кишида и бывший министр обороны Сигеру Исиба.
Суга утвердят в качестве нового премьер-министра 16 сентября на заседании обеих палат парламента. Он будет занимать пост председателя ЛДП до сентября 2021 года — именно тогда истекает срок уже бывшего руководителя партии Абэ. После пройдут новые выборы главы ЛДП на трехлетний срок.
Ёсихидэ Суга занимал должность генерального секретаря кабмина с 2012 года. AP отмечает, что политик известен своим жестким подходом к работе с бюрократами. В свои заслуги он записывает снижение счетов за мобильную связь, увеличение экспорта сельхозпродукции и развитие туризма в Японии.
28 августа 65-летний премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Вместе с Суга на пост лидера партии претендовали бывший министр иностранных дел Фумио Кишида и бывший министр обороны Сигеру Исиба.
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