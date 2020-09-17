В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения самолета с Качиньским

Источник материала: Tut.by

Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщила в среду поздним вечером пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.



Фото: Reuters

«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — цитирует Бялик Польское агентство печати .

Как информирует польское агентство, ходатайство в суд — это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

Крушение самолета Качиньского

Самолет Ту-154М ВВС Польши, на котором летел Качиньский, потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

В январе 2011 года МАК опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий во время крушения Ту-154. Из него следует, что польский «борт номер один» разбился на подлете к смоленскому аэродрому Северный вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости.

Расследование уголовного дела в Польше было возобновлено в феврале 2016 года. Его участники заявили, что еще до столкновения самолета с землей на борту Ту-154 произошел взрыв , «который в итоге уничтожил самолет». Хлопок якобы был слышен на записи одного из бортовых самописцев.

В январе 2018 года был представлен доклад международного эксперта Фрэнка Тейлора, согласно которому к повреждению левого крыла самолета привел внутренний взрыв, а не столкновение с деревом.

В России версию о взрыве опровергают. В Следственном комитете, который все еще продолжает расследование катастрофы, напоминают, что нет никаких свидетельств того, что на борту Ту-154 действительно сработало взрывное устройство.