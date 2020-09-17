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В Польше требуют ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения самолета с Качиньским
17.09.2020 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщила в среду поздним вечером пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.
«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — цитирует Бялик
Как информирует польское агентство, ходатайство в суд — это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.
Крушение самолета Качиньского
Самолет Ту-154М ВВС Польши, на котором летел Качиньский,
В январе 2011 года МАК опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий во время крушения Ту-154. Из него следует, что польский «борт номер один»
Расследование уголовного дела в Польше было возобновлено в феврале 2016 года. Его участники заявили, что еще до столкновения самолета с землей на борту Ту-154
В январе 2018 года был представлен доклад международного эксперта Фрэнка Тейлора, согласно которому к повреждению левого крыла самолета привел внутренний взрыв, а не столкновение с деревом.
В России версию о взрыве опровергают. В Следственном комитете, который все еще продолжает расследование катастрофы, напоминают, что нет никаких свидетельств того, что на борту Ту-154 действительно сработало взрывное устройство.
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Ходатайство в суд - это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять...
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