Глава Службы охраны госграницы Литвы: Движение через литовско-белорусскую границу идет в обычном режиме

Источник материала: Tut.by

На данный момент движение между Литвой и Беларусью проходит в прежнем режиме, информация о возможных изменениях или ограничениях со стороны Беларуси пока не поступала. Об этом рассказал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, пишет Delfi.lt .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я только что говорил с руководством постов, пока движение не закрыто. Для нас эта информация — неожиданная, мы пытаемся связаться с белорусскими коллегами, у нас есть каналы для обмена информацией, но пока я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть, — сказал Любаев, комментируя заявление Лукашенко о закрытии белорусской границы границы на литовском и польском направлениях.

Он также сообщил, что связался с коллегами из польской пограничной службы, и те сообщили, что пока изменений на границе с Беларусью нет и движение идет в обычном режиме.

Нет никакой информации об ограничениях на въезд или выезд из Беларуси и у белорусских коллег на региональном уровне, добавил Любаев.

Что касается информации об усиленном режиме работы белорусских пограничников, то об этом было известно и раньше.

— Этот усиленный режим действует со дня президентских выборов, — рассказал глава Службы охраны госграницы Литвы.

Напомним, что подразумевается под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита, или ограничений по въезду и выезду — получить оперативный комментарий TUT.BY в ГПК не удалось.

О том, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой, заявил 17 сентября Александр Лукашенко.