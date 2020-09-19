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В США в Рочестере произошла стрельба. Погибли два человека
19.09.2020 11:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере два человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает местное отделение телекомпании NBC, сообщили в полиции города.
Ранее полиция Рочестера на своей странице в Twitter проинформировала о наличии жертв в результате инцидента, но не уточнила их количество.
«Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошла массовая стрельба <…> Есть жертвы», — говорилось в сообщении.
По информации полиции, на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Других подробностей об инциденте пока не приводится.
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По меньшей мере два человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу в городе Рочестер (штат Нью-Йорк).
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