В США в Рочестере произошла стрельба. Погибли два человека

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере два человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает местное отделение телекомпании NBC, сообщили в полиции города.



Фото носит иллюстративный характер. Reuters

Ранее полиция Рочестера на своей странице в Twitter проинформировала о наличии жертв в результате инцидента, но не уточнила их количество.

«Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошла массовая стрельба <…> Есть жертвы», — говорилось в сообщении.

По информации полиции, на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Других подробностей об инциденте пока не приводится.