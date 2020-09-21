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Подозреваемая в отправке письма с рицином на имя Трампа задержана

21.09.2020 09:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подозреваемая в отправке в Белый дом письма с рицином, адресованного американскому президенту Дональду Трампу, задержана на мосту Пис-Бридж в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил Аарон Боукер, старший офицер Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) США.


Фото пресс-службы Белого дома

Женщина въехала в США из Форт-Эри (провинция Онтарио) в Канаде. Задержание провели сотрудники CBP. По сообщению американских СМИ, подозреваемая была вооружена. Ее мотивы устанавливаются.

Как 19 сентября сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследований, подозрительное послание было выявлено Службой почтового контроля при Белом доме. Письмо было отправлено из Канады.

Ранее, в 2018 году, гражданин США, ветеран ВМФ, был арестован за то, что отправил Дональду Трампу и членам его администрации, а также директору ФБР Кристоферу Рэю и нескольким высокопоставленным военным письма с веществом, производным которого является рицин, уточняло агентство AP. Рицин — белковый яд растительного происхождения, получаемый из касторовых бобов

 
 
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Задержание провели сотрудники CBP. По сообщению американских СМИ, подозреваемая была вооружена. Ее мотивы устанавливаются.
 
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