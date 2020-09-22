Сноуден согласен выплатить властям США более 5 млн долларов из гонораров от выступлений и продаж книги

Источник материала: Tut.by

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству страны свыше $ 5 млн из средств, полученных с продаж вышедшей в прошлом году книги «Личное дело» (Permanent Record), а также за публичные выступления. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на судебные документы.



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Американские власти в своем иске настаивают на том, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая в американских спецслужбах. Истец считает, что все доходы от продаж и публикации «Личного дела» принадлежат США. По данным CNN, на своей книге Сноуден по состоянию на этот месяц заработал $ 4,2 млн. Кроме того, он получил около $ 1,03 млн за проведенные им 56 выступлений, на которых также сообщал секретную информацию.

Отмечается, что суд пока не одобрил указанный план выплат. Адвокат бывшего спецагента подчеркнула, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам, так как Сноуден планирует обжаловать более ранний судебный вердикт о своей ответственности за разглашение сведений.

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.