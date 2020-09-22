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Зеленский обвинил Россию в разделении сфер влияния в мире

22.09.2020 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире.


Фото: пресс-служба президента Украины

По словам главы государства, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация на Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен.

— Напомню, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире, — заявил Зеленский.

Референдум о вхождении Крыма в состав России прошел в феврале 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение Крыма в состав России. Российский президент Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а спустя три дня его ратифицировало Федеральное собрание.

Присоединение Крыма не признали Украина, европейские страны, а также США.

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По словам главы государства, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский,...
 
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