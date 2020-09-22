Макрон: Кризис в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте

Источник материала: Tut.by

Кризис в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил, выступая 22 сентября на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает пресс-служба Елисейского дворца.



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Макрон заявил, что благодаря «нормандскому формату» удалось добиться прогресса в украинском кризисе. «Но ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», — считает Макрон.

Он отметил, что «мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, его устремления нужно уважать и мы на его стороне».

«Необходимо наладить национальный политический диалог и избегать любого внешнего вмешательства», — заявил президент Франции.

Он рассказал, что у него вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем была возможность обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и «просить о посредничестве, предложенном ОБСЕ». «Мы не видим другого пути, кроме этого», — сказал Макрон.

Напомним, в августе, после президентских выборов в Беларуси, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон неоднократно обсуждали ситуацию по телефону с Владимиром Путиным.