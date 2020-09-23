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Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите»
23.09.2020 11:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Алексея Навального выписали из стационара. Об этом сообщает берлинская клиника «Шарите».
— Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — говорится
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который экстренно приземлился в Омске. Навального
2 сентября власти Германии
В России утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. 15 сентября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
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Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно.
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