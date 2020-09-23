Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите»

Источник материала: Tut.by

Алексея Навального выписали из стационара. Об этом сообщает берлинская клиника «Шарите».



Фото: Инстаграм Алексея Навального

— Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — говорится в заявлении на сайте клиники.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который экстренно приземлился в Омске. Навального доставили в больницу в бессознательном состоянии и подключили к ИВЛ. Через несколько дней его семья добилась транспортировки находящегося в медикаментозной коме политика в Берлин для лечения. 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

2 сентября власти Германии заявили об обнаружении в организме Навального следов отравляющего вещества группы «Новичок». Спустя две недели эту информацию подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

В России утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. 15 сентября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил , что страна уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая и запасы «Новичка».

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