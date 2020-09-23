Зеленский о Беларуси: Если сценарий будет отрицательным, это будет значить по меньшей мере сотни тысяч беженцев

Источник материала: Tut.by

События в Беларуси уже имеют последствия для Европы, заявил в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба. Так он ответил на вопрос, может ли ситуация в Беларуси быть опасной для Украины.



Фото: пресс-служба президента Украины

— Такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны. События там уже имеют последствия для Европы. Мы видим, что возник самый большой политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет отрицательным, это будет значить по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы, — считает Зеленский.

По его словам, лучший выход из этого кризиса — честные выборы президента.

— Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, необходимо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе, — сказал он.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность во Дворце независимости. Дата и время проведения инаугурации до последнего момента держались в тайне.