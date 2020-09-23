Глава МИД Украины: Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал прошедшую инаугурацию Александра Лукашенко.



Фото: Reuters

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.

Днем в ведомстве заявляли, что власти Украины на срочном совещании определят официальную позицию относительно инаугурации Лукашенко и его политического статуса.

Ранее свою позицию высказали в США , а также представители некоторых стран ЕС . Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил , что это суверенное решение официального Минска.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность . Дата и время проведения инаугурации до последнего момента держались в тайне.