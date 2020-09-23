ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Украины: Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства

24.09.2020 06:27 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал прошедшую инаугурацию Александра Лукашенко.


Фото: Reuters

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.

Днем в ведомстве заявляли, что власти Украины на срочном совещании определят официальную позицию относительно инаугурации Лукашенко и его политического статуса.

Ранее свою позицию высказали в США, а также представители некоторых стран ЕС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это суверенное решение официального Минска.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность. Дата и время проведения инаугурации до последнего момента держались в тайне.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал прошедшую инаугурацию Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский о Беларуси: Если сценарий будет отрицательным, это будет значить по меньшей мере сотни тысяч беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика