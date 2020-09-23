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Глава МИД Украины: Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства
24.09.2020 06:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал прошедшую инаугурацию Александра Лукашенко.
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», —
Днем в ведомстве заявляли, что власти Украины на срочном совещании определят официальную позицию относительно инаугурации Лукашенко и его политического статуса.
Ранее свою позицию высказали в
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко
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Глава МИД Украины: Инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал прошедшую инаугурацию Александра Лукашенко.
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