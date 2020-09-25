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Михаил Горбачев похвалил белорусов, участвующих в протестах

25.09.2020 10:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поддержал белорусов, участвующих в протестном движении, а также нелестно отозвался о дне инаугурации Александра Лукашенко, заявив, что «это ж черт-те что». Об этом он сообщил в интервью изданию «Подъем».


Михаил Горбачев. Фото: Reuters

Михаил Горбачев на следующий день после инаугурации Александра Лукашенко рассказал, что следит за ситуацией в Беларуси, а саму церемонию охарактеризовал негативно, отметив, что «это так просто не пройдет». Также бывший глава СССР признался в любви к нашей стране и белорусам, которых он успел хорошо узнать еще во времена своей молодости на своей малой родине — в Ставрополье.

— Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов… Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней, — заявил Горбачев.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в среду, 23 сентября, во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия заранее не сообщались, также не велась прямая трансляция церемонии, на нее не были приглашены главы государств и иностранные дипломаты, что случилось впервые за время ее проведения.

Реакцией белорусов стали прошедшие в этот день многочисленные протестные акции, на которых было задержано несколько сотен человек.

 
 
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев поддержал белорусов, участвующих в протестном движении, а также нелестно отозвался о дне инаугурации Александра Лукашенко,...
 
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