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Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили четырех человек
25.09.2020 14:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере четверо человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает
По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом. Le Parisien
Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция
Нападение произошло после того, как в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего
В январе 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибли 12 человек. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское отделение «Аль-Каиды». В июле того же года издание сообщило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на Мухаммеда.
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По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом. Le Parisien пишет, что преступник был вооружен мачете.
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