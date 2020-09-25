Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили четырех человек

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере четверо человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV . Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил эту информацию.

По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом. Le Parisien пишет , что преступник был вооружен мачете.

Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этого района. На месте нападения найден подозрительный пакет.

Нападение произошло после того, как в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего получил угрозы в свой адрес.

В январе 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибли 12 человек. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское отделение «Аль-Каиды». В июле того же года издание сообщило, что в дальнейшем не будет публиковать карикатуры на Мухаммеда.