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Под Харьковом разбился самолет
25.09.2020 21:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле Чугуева в Харьковской области упал самолет. Местные СМИ
Разбился военный самолет АН-26, который перевозил курсантов, пишет
(Будет дополнено)
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Возле Чугуева в Харьковской области упал самолет. Местные СМИ публикуют видео горящего судна из соцсетей. Пока о катастрофе мало информации.
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