Под Харьковом разбился самолет

Источник материала: Tut.by

Возле Чугуева в Харьковской области упал самолет. Местные СМИ публикуют видео горящего судна из соцсетей. Пока о катастрофе мало информации.

Разбился военный самолет АН-26, который перевозил курсантов, пишет «Страна.ua» . По данным издания, в катастрофе есть выжившие, количество погибших неизвестно. Официальной информации пока не было.

(Будет дополнено)