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Под Харьковом разбился самолет

25.09.2020 21:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Чугуева в Харьковской области упал самолет. Местные СМИ публикуют видео горящего судна из соцсетей. Пока о катастрофе мало информации.

Открыть/скачать оригинал видео (46.91 МБ)

Разбился военный самолет АН-26, который перевозил курсантов, пишет «Страна.ua». По данным издания, в катастрофе есть выжившие, количество погибших неизвестно. Официальной информации пока не было.

(Будет дополнено)

 
 
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Возле Чугуева в Харьковской области упал самолет. Местные СМИ публикуют видео горящего судна из соцсетей. Пока о катастрофе мало информации.
 
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