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Все происходило, как в компьютерной игре. Выживший при падении Ан-26 в Украине рассказал об авиакатастрофе

26.09.2020 20:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курсант летного факультета Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба Вячеслав Золочевский единственный выжил во время падения самолета Ан-26 под Чугуевом, пишет сайт 112.ua.


Фото: hk.npu.gov.ua

20-летний курсант сейчас в больнице. Состояние пострадавшего — средней тяжести, военный находится в сознании.

Золочевского в палате посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Вячеслав рассказал, что курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе. По его словам, все происходило очень быстро, как в компьютерной игре. Когда очнулся, увидел, как горит его товарищ. Он помогал тушить пламя на парне. Благодаря Золочевскому этот курсант сначала оставался живым. Однако его травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался в больнице.

— Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание, после того как пришел в себя, увидел обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете, — рассказывают в больнице.

Угрозы жизни курсанта нет, он может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку около 20.50 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки Ан-26 одной из воинских частей.

По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них — 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.

 
 
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Курсант летного факультета Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба Вячеслав Золочевский единственный выжил во время падения самолета Ан-26 под...
 
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