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Минобороны Армении сообщило о двух сбитых азербайджанских вертолетах

27.09.2020 09:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Армении утром 27 сентября сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.


Фото: TUT.BY

Ранее в Баку сообщили, что несколько населенных пунктов на границе двух стран подверглись обстрелу со стороны Армении. Степанян заявила, что вся ответственность за столкновения лежит на военном руководстве Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана подтвердили потерю одного вертолета, который был сбит в Тертерском направлении. Члены экипажа выжили.

Степанян также сообщила, что азербайджанские войска начали обстрел территории Нагорного Карабаха. Позже пресс-секретарь министерства написала, что армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы.

«Атаки были отражены в нескольких направлениях. Враг понес человеческие и технологические потери, в частности три танка», — сообщила Степанян.

Ранее 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что несколько населенных пунктов на границе подверглись обстрелу со стороны Армении. По данным ведомства, огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии.

В Баку отметили, что среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число уточняется. Кроме того, в результате обстрелов была разрушена гражданская инфраструктура.

Позже в военном ведомстве сообщили, что войска Азербайджана начали контрнаступление на все линии фронта. «Личный состав и танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что азербайджанским военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов OSA.

Пограничный конфликт Армении и Азербайджана обострился в июле 2020 года, когда стороны начали обмениваться ударами и обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ереван и Баку с конца 80-х годов прошлого века воюют за спорную территорию Нагорного Карабаха.

 
 
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В Баку подтвердили потерю одного воздушного судна, его экипаж выжил. В Минобороны Армении также заявили от трех сбитых беспилотниках. Обстрелы на границе двух...
 
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