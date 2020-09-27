Обострение в Нагорном Карабахе: глава непризнанной республики объявил военное положение и мобилизацию

Источник материала: Tut.by

Минувшей ночью произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По меньшей мере один азербайджанский вертолет сбит.



Фото: TUT.BY

Есть сообщения о погибшей женщине и ребенке.

Обе стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8.00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки.

Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения, уничтожив 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

По утверждению армянской стороны, сбиты два вертолета и три беспилотника противника, а также три танка и могут быть «потери в живой силе».

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о введении в Карабахе военного положения и всеобщей мобилизации — об этом сообщил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

Ранее Погосян написал в фейсбуке, что президент в скором времени выступит с обращением к жителям Карабаха по поводу сложившейся ситуации.

По утверждению Погосяна, артобстрелу подверглись мирные населенные пункты, в частности столица Степанакерт.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, в результате обстрела азербайджанских сил погибли женщина и ребенок.

«В результате азербайджанских артобстрелов среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В Мартунинском районе погибли два человека — женщина и ребенок, двое ранены. Данные по другим населенным пунктам уточняются. Артиллерийскому обстрелу подверглись также школы, в том числе Степанакерта», — написал Бегларян в фейсбуке.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого — в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.

В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.

Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.

Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.