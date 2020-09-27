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В Азербайджане объявлено военное положение

27.09.2020 19:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Азербайджана с 28 сентября вводят на всей территории страны военное положение. Указ об этом подписал в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Хикмет Гаджиев.

«С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана», — зачитал документ Гаджиев.

Одновременно вводится комендантский час в ряде городов и районов страны, в том числе в Баку. Он будет действовать с 21.00 до 06.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск).

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Среди городов и районов, где в период военного положения вводится комендантский час, также Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингечаур, Нафталан, Апшеронский, Джебраильский, Физулинский, Агджабединский, Бейляганский, Агдамский, Бардинский, Тертерский, Геранбойский, Гейгельский, Дашкесанский, Гедабекский, Товузский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы. Большинство из них расположены близ региона боевых действий и на границе с Арменией.

На время действия комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, подтверждающих личность. Кроме того, вводится специальный режим въезда-выезда и ограничения на движение транспортных средств.

Указ президента утвердил в воскресенье парламент Азербайджана.

 
 
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Оно вводится с 28 сентября на всей территории страны.
 
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