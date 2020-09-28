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Иностранцы снова могут въехать в Украину
28.09.2020 12:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Украине прекратил действовать запрет на въезд иностранцев на территорию страны. С 28 сентября иностранцы снова могу пересечь украинскую границу, заявил
— Постановление, в котором прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен, — сказал Демченко агентству.
Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий»,
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В Украине прекратил действовать запрет на въезд иностранцев на территорию страны.
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