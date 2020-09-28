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Иностранцы снова могут въехать в Украину

28.09.2020 12:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине прекратил действовать запрет на въезд иностранцев на территорию страны. С 28 сентября иностранцы снова могу пересечь украинскую границу, заявил «Интерфакс-Украина» представитель Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.


Фото: Reuters

— Постановление, в котором прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен, — сказал Демченко агентству.

Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий», ограничив въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Ограничения не коснулись иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

 
 
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В Украине прекратил действовать запрет на въезд иностранцев на территорию страны.
 
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