Подозреваемый по делу о крушении MH17 на Донбассе заявил о желании выступить в суде

Источник материала: Tut.by

Один из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году — бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов — хотел бы выступить с личным обращением к суду и заявить о своей невиновности. Об этом на заседании в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах сообщили его адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк, передает газета De Volksrant.



Фото: Reuters

По словам юристов, они впервые посетили своего клиента во время визита в Россию, ранее это было сложно сделать по причине ограничений, введенных из-за пандемии. В ходе общения с адвокатами, которое тен Дуссхатэ назвала интенсивным и полезным, Пулатов заявил, что не причастен к крушению самолета.

По словам Пулатова, он не имел никакого отношения к охране и транспортировке «Бука» и не мог давать инструкции членам расчета зенитно-ракетного комплекса. Тен Дуссхатэ подтвердила, что ее подзащитный принимал участие в боевых действиях на Донбассе, но «не знает лично, что вызвало катастрофу MH17».

Адвокат также заявила, что Пулатов хотел бы лично объяснить свою позицию в суде, но она и ван Эйк не советуют ему приезжать в Нидерланды, «потому что тогда будет арестован невиновный человек».

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все погибли. В сентябре 2016-го Объединенная следственная группа (JIT, в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (находящегося под контролем сил самопровозглашенной ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Россия неоднократно отрицала свою причастность к крушению MH17.

Ополченец Олег Пулатов — один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing. Международная следственная группа в июне назвала имена еще двух граждан России и одного — Украины: это глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и ополченец Леонид Харченко соответственно. Им предъявили обвинение в убийстве.

Суд над четырьмя обвиняемыми начался в Нидерландах в марте. Слушания проходят в их отсутствие. Как отмечает De Volksrant, помощью адвокатов воспользовался только Пулатов.