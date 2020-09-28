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Дело Шеремета: Следствие не смогло установить организаторов убийства журналиста
28.09.2020 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cледствию не удалось установить организаторов убийства Павла Шеремета. Об этом говорится в обвинительном акте, который сегодня зачитал прокурор на судебном заседании по делу об убийстве журналиста,
«В июле 2016 года, но не позднее 15.07.2016 года, не установленные следствием лица на территории Киева уговорили организованную группу, в число которой вошли Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие лица, не установленные на это время судом, к совершению преступления», — отметил прокурор.
Он также заявил, что организаторы сообщили исполнителям информацию о месте проживания Шеремета и транспортном средстве, которым он пользуется.
В свою очередь обвиняемые — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили, что не признают своей вины. Кузьменко также сказала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте.
20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков
В июле подозреваемой по делу медсестре Яне Дугарь
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В свою очередь обвиняемые - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили, что не признают своей вины. Кузьменко также сказала, что ей непонятен мотив,...
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