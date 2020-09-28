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Дело Шеремета: Следствие не смогло установить организаторов убийства журналиста

28.09.2020 21:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cледствию не удалось установить организаторов убийства Павла Шеремета. Об этом говорится в обвинительном акте, который сегодня зачитал прокурор на судебном заседании по делу об убийстве журналиста, сообщает «Укринформ».


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

«В июле 2016 года, но не позднее 15.07.2016 года, не установленные следствием лица на территории Киева уговорили организованную группу, в число которой вошли Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие лица, не установленные на это время судом, к совершению преступления», — отметил прокурор.

Он также заявил, что организаторы сообщили исполнителям информацию о месте проживания Шеремета и транспортном средстве, которым он пользуется.

В свою очередь обвиняемые — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили, что не признают своей вины. Кузьменко также сказала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте.

20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве. Полиция назвала их имена: врач и волонтер Юлия Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.

В июле подозреваемой по делу медсестре Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране. С Инны Грищенко также сняли электронный браслет и все обязательства. Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, остается под стражей.

 
 
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В свою очередь обвиняемые - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили, что не признают своей вины. Кузьменко также сказала, что ей непонятен мотив,...
 
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