Правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет

Источник материала: Tut.by

Правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.





Решение принято в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, которые были объявлены накануне в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении правительства Армении.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации, мужчины из мобилизационного резерва теперь могут покинуть страну только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения Нагорного Карабаха. В связи с обострением конфликта в обеих странах было введено военное положение и объявлена мобилизация. Прекратить военные действия руководителей Армении и Азербайджана призвали мировые лидеры, в том числе генсек ООН.

«Генеральный секретарь пообщался по видеосвязи с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном. В этих двух разговорах он передал одно и то же послание: призыв к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации напряженности и возвращению к переговорам без предварительных условий в контексте усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.