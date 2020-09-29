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Ситуация в Нагорном Карабахе: стороны сообщили о продолжении боев

29.09.2020 09:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Азербайджан и Армения сообщили, что бои на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе продолжаются и сегодня. Напомним, обострение началось утром 27 сентября.


Фото: Reuters

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», — передает «Интерфакс-Азербайджан» сообщение Министерства обороны Азербайджана.

Бои продолжились и утром 29 сентября. В Минобороны заявили, что «уничтожили 1 танк, 1 автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта».

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также сообщила о продолжающихся боях. По ее словам, бои идут разной интенсивности и «сопровождаются артиллерийской подготовкой противника».

«На данный момент армянские подразделения на нескольких направлениях линии соприкосновения отразили атаки вооруженных сил Азербайджана, предприняв на некоторых участках карательные действия и нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. В частности, рано утром на южном направлении была поражена группа бронетехники противника», — написала Степанян в Facebook.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что во время боев в воскресенье на линии соприкосновения потери Армении составили более 550 человек (включая раненых). О потерях со своей стороны в Азербайджане не сообщили. По данным Минобороны Армении, которые они озвучивали 28 сентября, во время боев погибло около 200 военнослужащих Азербайджана.

 
 
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Азербайджан и Армения сообщили, что бои на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе продолжаются и сегодня. Напомним, обострение началось утром 27...
 
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