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Бои в Нагорном Карабахе шли всю ночь
29.09.2020 11:27 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Бои в непризнанном Нагорном Карабахе продолжались всю ночная 29 сентября. Об этом сообщили обе стороны конфликта.
Азербайджан и Армения подтвердили, что военные действия на линии конфликта шли всю ночь. Обострение конфликта началось 27 сентября.
«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», — передает
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также
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Бои в непризнанном Нагорном Карабахе продолжались всю ночная 29 сентября. Об этом сообщили обе стороны конфликта.
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