Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь после президентских выборов

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Форума регионов России и Беларуси, где охарактеризовал отношения между странами и назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь после президентских выборов, передает пресс-служба Кремля.



Фото: пресс-служба президента России

«Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», — сказано в приветствии.

Путин напомнил, что страны «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства и активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза».

Президент России заявил, что Беларусь оказалась в непростой ситуации, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов.

— Хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.

Он также напомнил про совместные проекты, инвестиции в белорусскую экономику, сотрудничество в борьбе с пандемией и усилиях по возобновлению прерванного карантином транспортного сообщения.