ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь после президентских выборов

29.09.2020 12:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Форума регионов России и Беларуси, где охарактеризовал отношения между странами и назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь после президентских выборов, передает пресс-служба Кремля.


Фото: пресс-служба президента России

«Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», — сказано в приветствии.

Путин напомнил, что страны «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства и активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза».

Президент России заявил, что Беларусь оказалась в непростой ситуации, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов.

— Хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.

Он также напомнил про совместные проекты, инвестиции в белорусскую экономику, сотрудничество в борьбе с пандемией и усилиях по возобновлению прерванного карантином транспортного сообщения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Форума регионов России и Беларуси, где охарактеризовал отношения между странами и назвал...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Бои в Нагорном Карабахе шли всю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика