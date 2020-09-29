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В Кремле прокомментировали встречу Макрона и Тихановской
29.09.2020 14:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает
— Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Мы уважаем права — и его, и ее, — сказал Песков.
— По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем, — отметил он.
Напомним, 29 сентября в Вильнюсе прошла
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Это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента Франции...
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