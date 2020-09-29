В Кремле прокомментировали встречу Макрона и Тихановской

Источник материала: Tut.by

Это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает ТАСС .



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

— Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Мы уважаем права — и его, и ее, — сказал Песков.

— По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем, — отметил он.

Напомним, 29 сентября в Вильнюсе прошла встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. По словам Тихановской, Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси. Президент Франции заявил: «Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса».