Умер эмир Кувейта. Он возглавлял эмират с 2006 года

Источник материала: Tut.by

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление канцелярии эмира.



Фото: Reuters

Незадолго до официального объявления о смерти монарха кувейтское государственное телевидение прервало прямую трансляцию и начало транслировать аяты из Корана, что происходит в аравийских монархиях в случае смерти наиболее высокопоставленных членов правящей династии.

22 июля информационное агентство Kuna сообщило, что шейх Сабах направляется в США для лечения. Оно также указало, что 18 июля он был госпитализирован в Кувейте для прохождения медицинского обследования, после чего правителю была проведена успешная операция. В связи с госпитализацией главы государства наследный принц шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был наделен рядом властных полномочий.

Шейх Сабах, родившийся в 1929 году, взошел на престол в конце января 2006 года. Тогда, после смерти эмира Кувейта шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, его преемником стал наследный принц шейх Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах. Однако парламент признал его недееспособным и избрал на трон шейха Сабаха, ставшего пятым эмиром Кувейта (после получения независимости в 1961 году) и 15-м правителем династии ас-Сабах.

До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны. Еще будучи премьером, шейх Сабах начал ряд демократических реформ. В частности, были расширены права женщин (в 2005 году они получили право голосовать и занимать посты в государственном аппарате), в 2006 году были смягчены положения законов о публичных собраниях и о СМИ.

До сегодняшнего дня шейх Сабах являлся одним из старейших государственных деятелей мира. В прошлом он неоднократно проходил обследование и курсы лечения в Соединенных Штатах.