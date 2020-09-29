Алиев и Пашинян прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 24» прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев считает, что ни о каком переговорном процессе не может быть речи после заявлений руководства Армении о том, что Нагорный Карабах является армянской территорией. Пашинян заявил, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу.



Фото: Reuters

— Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, — заявил Пашинян.

По его словам, в конфликт уже вовлечена Турция, и это не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.

— По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями, — сказал глава правительства Армении.

Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Анкары и Баку и потребовать от Турции «выйти из региона».



Фото: Reuters

Алиев участие Турции в конфликте опровергает.

— Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует, — сказал Алиев.

По его словам, после начала боевых действий Анкара выступила на стороне Баку и оказывает Азербайджану «моральную поддержку».

Ильхам Алиев назвал адекватным ответ Баку на «агрессию в Карабахе», отметив, что «с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих».

Он отметил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выработанным «минской группой» ОБСЕ, суть которых в том, что «территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану».

В то же время, по его словам, армянская сторона сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.

— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? — отметил Алиев.

Он добавил, что Ереван таким образом пытается «поломать формат переговоров», существующий 20 лет.

(По материалам РБК и RT )