Обострение в Нагорном Карабахе: что известно на данный момент

Источник материала: Tut.by

Армения и Азербайджан сообщают о продолжающихся боевых действиях на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Совет Безопасности ООН призвал стороны незамедлительно прекратить боевые действия. Напомним, обострение началось утром 27 сентября.



Фото: Reuters

Минобороны Азербайджана сообщило о потерях со стороны Армении.

«С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО», — передает «Интерфакс-Азербайджан» сообщение ведомства, которое также утверждает о других уничтоженных объектах.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об активной артиллерийской перестрелке на всей протяженности линии соприкосновения. Прокомментировала она и заявления Азербайджана о потерях ВС Армении.

«Минобороны Азербайджана путает количество собственных потерь в один день и переписывает силы Армении», — написала в Facebook Степанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 30 сентября, что в связи со сложившейся военной ситуацией власти Армении рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, передает ТАСС . По его словам, действия страны направлены на установление длительной стабильности в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ или без участия этой организации.

— Обсуждение об участии ОДКБ является политическим вопросом. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по организации, информируем о сложившейся ситуации. Однако Армения готова защищать свою безопасность с участием или без участия ОДКБ, — сказал он.

Кроме того, Пашинян заявил , что не обсуждал во время телефонного разговора с Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в конфликт.

После состоявшихся 29 сентября закрытых консультаций Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.

— Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам, — заявили в Совбезе.