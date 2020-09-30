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Обострение в Нагорном Карабахе: что известно на данный момент
30.09.2020 09:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Армения и Азербайджан сообщают о продолжающихся боевых действиях на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Совет Безопасности ООН призвал стороны незамедлительно прекратить боевые действия. Напомним,
Минобороны Азербайджана сообщило о потерях со стороны Армении.
«С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2300 убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО», — передает
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об активной артиллерийской перестрелке на всей протяженности линии соприкосновения. Прокомментировала она и заявления Азербайджана о потерях ВС Армении.
«Минобороны Азербайджана путает количество собственных потерь в один день и переписывает силы Армении», —
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 30 сентября, что в связи со сложившейся военной ситуацией власти Армении рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, передает
— Обсуждение об участии ОДКБ является политическим вопросом. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по организации, информируем о сложившейся ситуации. Однако Армения готова защищать свою безопасность с участием или без участия ОДКБ, — сказал он.
Кроме того, Пашинян
После состоявшихся 29 сентября закрытых консультаций Совбез ООН
— Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам, — заявили в Совбезе.
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Армения и Азербайджан сообщают о продолжающихся боевых действиях на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабах.
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