Умер первый в мире вылечившийся от ВИЧ человек

Источник материала: Tut.by

Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, американец Тимоти Рей Браун умер от лейкемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на партнера Брауна Тима Хефгена.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Браун в 2017 году прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.

Этот же способ в 2019 году помог венесуэльцу Адаму Кастильехо .