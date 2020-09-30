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Умер первый в мире вылечившийся от ВИЧ человек
30.09.2020 13:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, американец Тимоти Рей Браун умер от лейкемии. Об этом сообщает
Браун в 2017 году прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.
Этот же способ в 2019 году помог венесуэльцу
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Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, американец Тимоти Рей Браун умер от лейкемии.
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