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МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

01.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД России сообщает, что в Карабах идет переброска боевиков из Сирии и Ливии.


Фото: Reuters

— По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях, — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Там отмечают, что это приведет к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта. И призывают руководство заинтересованных государств принять «меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона».

Бои в зоне конфликта идут уже четвертый день. Как сообщает РБК, Ереван признал потерю 23 бойцов в Карабахе за последние сутки, всего с начала боевых действий погибли 104 военнослужащих.

Посещая раненых бойцов, президент Азербайджана Алиев заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Баку является полный и немедленный вывод Вооруженных сил Армении.

 
 
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Там отмечают, что это приведет к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта.
 
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