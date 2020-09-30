|
МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах
01.10.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД России сообщает, что в Карабах идет переброска боевиков из Сирии и Ливии.
— По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях, —
Там отмечают, что это приведет к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта. И призывают руководство заинтересованных государств принять «меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона».
Бои в зоне конфликта идут уже четвертый день. Как сообщает РБК, Ереван признал потерю 23 бойцов в Карабахе за последние сутки, всего с начала боевых действий погибли 104 военнослужащих.
Посещая раненых бойцов, президент Азербайджана
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там отмечают, что это приведет к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)