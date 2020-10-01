Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху

Источник материала: Tut.by

Президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. В нем они осудили насилие и призвали немедленно прекратить вооруженное противостояние. Текст заявления размещен на сайте президента РФ.



Фото: Reuters

— Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, — говорится в документе.

Президенты выразили соболезнование семьям убитых и раненных в ходе конфликта. Они также призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

— Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее сегодня стало известно, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону. Они призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности.