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Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху
01.10.2020 16:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. В нем они осудили насилие и призвали немедленно прекратить вооруженное противостояние.
— Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, — говорится в документе.
Президенты выразили соболезнование семьям убитых и раненных в ходе конфликта. Они также призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.
— Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее сегодня стало известно, что Путин и Макрон
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Президенты выразили соболезнование семьям убитых и раненных в ходе конфликта. Они также призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными...
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