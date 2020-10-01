Госсекретарь США и высшие иерархи Ватикана обсудили Беларусь, Китай и Ближний Восток

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео и представители руководства Ватикана обсудили на состоявшейся в четверг встрече ситуацию в Беларуси, проблематику свободы вероисповедания в Китае, а также положение на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил по итогам этих переговоров заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как он уточнил, собеседниками шефа американской дипломатии стали госсекретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин и секретарь Ватикана по отношениям с государствами монсеньор Пол Ричард Галлахер.

«Госсекретарь Помпео, кардинал Паролин и архиепископ Галлахер обсудили важность защиты свободы вероисповедания и другие вопросы прав человека и выразили особенную обеспокоенность ситуацией в Китае», — отметил Браун.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства США, находящийся в европейском турне, также «поблагодарил кардинала и архиепископа за призыв Святого престола к прекращению страданий в Венесуэле».

«По Ближнему Востоку они подчеркнули необходимость срочной реформы в Ливане, приветствовали международную гуманитарную помощь народу этой страны и рассмотрели недавние соглашения о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном — исторический прорыв в направлении мира на Ближнем Востоке», — заявил Браун.

Наконец, добавил он, стороны затронули «ситуацию в Беларуси». Никаких деталей этой дискуссии Браун не привел.