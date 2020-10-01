ЕС ввел санкции против участников строительства Крымского моста

Источник материала: Tut.by

ЕС внес в санкционный список двух человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Соответствующее постановление размещено на правовом портале ЕС.



Фото: пресс-служба президента России

В постановлении говорится, что ЕС не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России, а строительство моста и железнодорожных путей направлено на «дальнейшую изоляцию полуострова от Украины».

— Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Компания является оператором пассажирских перевозок в Крым. В «Гранд Сервис Экспресс» сообщили РБК, что персональные санкции иностранных государств в отношении руководства компании не влияют на деятельности перевозчика.

— Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, курировавший строительство моста в Керченском проливе.

— Организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Все они, по данным ЕС, тем или иным образом связаны со строительством моста.

РБК направил запросы в ООО «Стройгазмонтаж», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога», Крымскую первую страховую компанию и АО «Ленпромтранспроект».

Ранее, в марте 2018 года, ЕС уже ввел ограничения против шести компаний, участвовавших в создании Крымского моста: АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД».

Строительство Крымского моста, который соединил Керченский полуостров с Таманским, началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд российских рублей.

В марте этого года Владимир Путин присвоил звание Героев Труда основателю «Стройгазмонтажа» Аркадию Ротенбергу и монтажнику филиала «Мостотреста» Николаю Зайкову «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Различные награды также получили другие сотрудники участвовавших в строительстве моста организаций.