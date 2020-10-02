В Кремле прокомментировали намерение ЕС ввести санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Кремле негативно относятся к санкционной политике, но считают позитивным сигналом то, что ЕС не намерен вводить санкции в отношении Александра Лукашенко. В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .



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По словам Пескова, Кремль, «скорее, позитивно относится к невключению Лукашенко в пакет санкций». «Но если говорить в целом, то, конечно, мы негативно относимся к санкционным проявлениям», — отметил он.

— Попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно же, означало бы просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной, безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны, — сказал Песков.

Напомним, Евросоюз с 2 октября намерен ввести санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Такое решение принято по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Фамилии вошедших в список еще не названы, однако известно, что ЕС не ввел санкции против Александра Лукашенко, так как «это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

В МИД Беларуси заявили , что принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа, а шаги ЕС отразятся на гражданах Беларуси, их безопасности, благосостоянии и экономике и на других сферах кооперации. Там также считают, что санкции введены как карательная мера «по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».