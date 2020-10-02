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В Кремле прокомментировали намерение ЕС ввести санкции в отношении Беларуси
02.10.2020 13:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле негативно относятся к санкционной политике, но считают позитивным сигналом то, что ЕС не намерен вводить санкции в отношении Александра Лукашенко. В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
По словам Пескова, Кремль, «скорее, позитивно относится к невключению Лукашенко в пакет санкций». «Но если говорить в целом, то, конечно, мы негативно относимся к санкционным проявлениям», — отметил он.
— Попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно же, означало бы просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной, безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны, — сказал Песков.
Напомним, Евросоюз с 2 октября
В МИД Беларуси
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В Кремле негативно относятся к санкционной политике, но считают позитивным сигналом то, что ЕС не намерен вводить санкции в отношении Александра Лукашенко.
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