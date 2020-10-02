Конфликт в Карабахе: стороны обмениваются обвинениями, в Армении заявили о готовности к переговорам

Источник материала: Tut.by

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые столкновения вооруженных сил Азербайджана с военными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также армии Армении. Представители двух стран, а также Турции сделали ряд заявлений касательно ситуации.



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После появившегося 1 октября совместного заявления США, Франции и России по ситуации в Карабахе, где лидеры трех стран призвали стороны конфликта к прекращению огня, Армения заявила о готовности к переговорам. Как сообщает ТАСС, Министерство иностранных дел страны приветствовало позицию трех стран по осуждению применения силы в регионе и заявило о приверженности Армении решить конфликт мирным путем. В сообщении сказано, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия с войсками Азербайджана, армянская сторона открыта к работе по прекращению огня со странами, являющимися сопредседателями Минской группы ОБСЕ. МИД Армении также отметил, что агрессивные действия Азербайджана и Турции могут привести к полномасштабной войне.

В то же время заявление лидеров США, Франции и России раскритиковал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Выступая перед парламентом страны, он заявил, что эти государства не могут сейчас вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, так как игнорировали его на протяжении последних 30 лет. По его словам, азербайджанцы, вынужденные покинуть Карабах, сейчас с нетерпением ожидают возвращения на свою землю, а достигнуть мира в регионе можно будет только после изгнания армян «с каждой пяди оккупированных ими азербайджанских земель».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете Le Figaro рассказал , что располагает доказательствами военной поддержки Турцией азербайджанских войск, что, по его словам, признали Россия, Франция и Иран. Он также заявил, что Анкара предоставила Баку военную технику, оружие и советников. Пашинян сообщил о тысячах боевиков, которые Турция направила из подконтрольных ей районов Сирии к местам боевых действий в Карабахе, а также о беспилотниках и самолетах F-16. Пашинян заявил, что считает Минскую группу ОБСЕ единственной платформой для дальнейших переговоров, но призвал исключить из нее Турцию из-за ее предвзятой позиции. В то же время, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в интервью турецкому телеканалу TRT, что армяне используют курдских боевиков в вооруженных столкновениях с азербайджанскими войсками в Карабахе.

Тем временем Азербайджан и Армения в сводках с фронта продолжают сообщать о своих военных успехах и опровергать аналогичные сообщения друг друга. В пятницу Никол Пашинян сообщил в своем Facebook об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал в соцсетях, что Азербайджан во время боевых действий использовал кассетные бомбы. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала данные, согласно которым на утро 2 октября потери Азербайджана за время обострения конфликта составляют 1750 человек, 205 танков, 107 беспилотников, 10 вертолетов, 5 самолетов и одна артустановка. В пятницу днем появились сообщения об артиллерийском ударе по столице непризнанной республики Арцах городу Степанакерту (Ханкенди). Корреспондент РБК сообщил , что в населенном пункте разорвалось как минимум два снаряда, среди жителей есть раненые.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации азербайджанского министерства обороны, противник несет большие потери в живой силе и технике, что вынуждает его отступать по всей линии фронта. Оно опровергло сообщения армянской стороны о том, что в четверг были сбиты самолеты и вертолеты Азербайджана. Оборонное ведомство Азербайджана рассказало, что бои в районах соприкосновения войск продолжались в ночь с 1 на 2 октября, в результате были заняты несколько ключевых высот, а также нанесен серьезный ущерб противнику. В то же время в результате артиллерийского обстрела армянами азербайджанских сел в Агдамском районе погибли несколько мирных жителей.

Напомним, столкновения начались в воскресенье, 27 сентября и пока не ослабевают, а Армения и Азербайджан игнорируют призывы международного сообщества сложить оружие и сесть за стол переговоров.