Захарова: Белорусский ответный санкционный список начинает автоматически применяться и в России

Источник материала: Tut.by

В России введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси расценили как открытое и неприемлемое давление на власти страны и присоединились к ответным белорусским санкциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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Захарова заявила, что вместо проявления сдержанности, необходимой для стабилизации ситуации в Беларуси, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент.

— Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества.

По словам представителя ведомства, решения ЕС нарушают одно из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ — невмешательства во внутренние дела.

— Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — сказала Захарова.

— В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила она.

Напомним, Евросоюз с 2 октября решил ввести санкции в отношении более 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Такое решение принято по итогам саммита ЕС в Брюсселе. В списке значатся представители МВД и КГБ, а также члены ЦИК. ЕС не ввел санкции против Александра Лукашенко, так как «это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

В МИД Беларуси заявили , что принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа, а шаги ЕС отразятся на гражданах Беларуси, их безопасности, благосостоянии и экономике и на других сферах кооперации. В МИД заявили, что в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Но «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» публиковать список белорусская сторона не будет.