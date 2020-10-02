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Захарова: Белорусский ответный санкционный список начинает автоматически применяться и в России
02.10.2020 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси расценили как открытое и неприемлемое давление на власти страны и присоединились к ответным белорусским санкциям. Об этом
Захарова заявила, что вместо проявления сдержанности, необходимой для стабилизации ситуации в Беларуси, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент.
— Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества.
По словам представителя ведомства, решения ЕС нарушают одно из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ — невмешательства во внутренние дела.
— Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — сказала Захарова.
— В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила она.
Напомним, Евросоюз с 2 октября решил
В МИД Беларуси
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В России введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси расценили как открытое и неприемлемое давление на власти страны и присоединились к ответным...
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