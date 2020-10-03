ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Камчатке заметили мёртвых морских животных. Greenpeace заявил об «экологической катастрофе»

03.10.2020 15:37 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения. Об этом сообщает TJournal.

Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.

Что произошло

Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье окрасилось в «ядовито жёлтый цвет», цвет воды тоже изменился, появился характерный запах, а контакты с водой приводят к проблемам со здоровьем.

Одним из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же рассказала жительница Петропавловска-Камчатского и администратор Snowave Surf School Екатерина Дыба: «Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура». Серфингист Максим Ионов добавил, что «практически ослеп» после одного из заплывов.

Вслед за рассказами серфингистов в соцсетях появились фото и видео с Халактырского пляжа, усеянного мёртвыми морскими животными, выброшенными на берег. Российский экстрим-фотограф Кирилл Умрихин, приехавший в октябре на Камчатку, чтобы покататься, описал увиденную ситуацию: «На песке в прибое лежит много мёртвых молюсков и мелкой дохлой рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мёртвые нерпы и очень много мёртвых морских ежеи, звезд и крабов. Это вообще не шутки и нужно что-то делать».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kristy Fury (@kristy_rozenberg) 2 Окт 2020 в 1:17 PDT

Новости дня
Новости в мире
 
«Общность, право и свобода для Германии родной»: 30 лет немецкому объединению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика