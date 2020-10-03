На Камчатке заметили мёртвых морских животных. Greenpeace заявил об «экологической катастрофе»

Источник материала: Tut.by

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения. Об этом сообщает TJournal .

Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.

Что произошло

Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье окрасилось в «ядовито жёлтый цвет», цвет воды тоже изменился, появился характерный запах, а контакты с водой приводят к проблемам со здоровьем.

Одним из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же рассказала жительница Петропавловска-Камчатского и администратор Snowave Surf School Екатерина Дыба: «Уже несколько недель все сёрферы испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, слабость, высокая температура». Серфингист Максим Ионов добавил , что «практически ослеп» после одного из заплывов.