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На Камчатке заметили мёртвых морских животных. Greenpeace заявил об «экологической катастрофе»
03.10.2020 15:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Сёрферы, которые круглый год катаются в этом месте, пожаловались на недомогание после контакта с водой: тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения. Об этом сообщает
Вода в районе Халактырского пляжа оказалась серьёзно загрязнена: пробы показали, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, нефтепродуктов — в четыре раза. Масштаб загрязнения всё ещё неясен, но Greenpeace уже потребовал расследовать «экологическую катастрофу» в регионе, а о проблеме активно пишут в соцсетях.
Что произошло
Халактырский пляж — популярное место у туристов и сёрферов. Его, например, показывал Юрий Дудь в выпуска «вДудя» про Камчатку. В начале октября в сети появилось множество постов со словами «Тихий океан умирает». По словам местных жителей, побережье
Одним из самых популярных постов написала серфингистка Ёла Зикратова, отметив, что стала замечать «странные симптомы» ещё с середины сентября. Об этом же
Вслед за рассказами серфингистов в соцсетях появились фото и видео с Халактырского пляжа, усеянного мёртвыми морскими животными, выброшенными на берег. Российский экстрим-фотограф Кирилл Умрихин, приехавший в октябре на Камчатку, чтобы покататься,
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