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Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз в Карабахе
03.10.2020 19:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения, сообщает
«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — написал глава государства на своей странице в
Как сообщила пресс-служба президента, Алиев поздравил с этим командующего 1-го Армейского корпуса ВС Азербайджана Хикмета Гасанова. Он попросил передать поздравления всему личному составу корпуса.
2 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза.
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Президент Азербайджана поздравил с этим командующего 1-го Армейского корпуса ВС страны Хикмета Гасанова.
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