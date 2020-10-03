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Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз в Карабахе

03.10.2020 19:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения, сообщает ТАСС.

«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Как сообщила пресс-служба президента, Алиев поздравил с этим командующего 1-го Армейского корпуса ВС Азербайджана Хикмета Гасанова. Он попросил передать поздравления всему личному составу корпуса.

2 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза.

 
 
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Президент Азербайджана поздравил с этим командующего 1-го Армейского корпуса ВС страны Хикмета Гасанова.
 
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