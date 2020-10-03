Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз в Карабахе

Источник материала: Tut.by

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения, сообщает ТАСС .

«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — написал глава государства на своей странице в Twitter .

Как сообщила пресс-служба президента, Алиев поздравил с этим командующего 1-го Армейского корпуса ВС Азербайджана Хикмета Гасанова. Он попросил передать поздравления всему личному составу корпуса.

2 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что взяты под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза.