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Президент Украины подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов
04.10.2020 11:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь»,
Предпринимателям и специалистам в сфере информационных технологий и инноваций продлят срок временного пребывания до 180 дней в году. Это касается высококвалифицированных специалистов, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.
Также для них вводится пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство с возможностью получения документов в трехдневный срок без выезда из Украины.
Будет также оптимизирован порядок получения разрешений на работу. Предлагается сократить срок предоставления разрешения до пяти дней и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.
Для консультаций граждан Беларуси, иммигрирующих в Украину, будет работать единый информационный портал и телефоны горячей линии.
«Документ поспособствует развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов», — говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Предпринимателям и специалистам в сфере информационных технологий и инноваций продлят срок временного пребывания до 180 дней в году. Это касается...
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