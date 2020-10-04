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Столица Нагорного Карабаха подверглась новому обстрелу. Есть жертвы среди населения
04.10.2020 12:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Степанакерте были слышны более десяти взрывов. В Армении сообщили, что под обстрел попали гражданские объекты. Власти Нагорного Карабаха заявили, что будут наносить удары по крупным военным объектам Азербайджана.
Вооруженные силы Азербайджана продолжили в воскресенье обстреливать столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей и разрушения. Сообщение об этом разместил на своей странице в
«Новые удары наносятся по Степанакерту, есть разрушения и пострадавшие среди гражданских лиц», — отметил он.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Лидер Карабаха Араик Арутюнян
Напомним, 27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. Помимо этого, 29 сентября ВС Азербайджана подвергли обстрелу воинскую часть и села в Гегаркуникской области Армении. Напряженность по всей линии соприкосновения в зоне конфликта сохраняется.
Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
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В Степанакерте были слышны более десяти взрывов. В Армении сообщили, что под обстрел попали гражданские объекты.
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