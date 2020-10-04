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Азербайджан возбудил уголовное дело против лидера Карабаха

04.10.2020 17:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Азербайджана возбудили уголовное дело против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна, его обвиняют по 15 статьям. Об этом со ссылкой на азербайджанскую Генпрокуратуру сообщает РИА «Новости».


Араик Арутюнян. Фото: Reuters

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи. По данному факту было собрано достаточно доказательств того, что „президент Нагорно-Карабахской Республики“ Араик Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей», — приводит агентство заявление ведомства.

Арутюняна обвиняют в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного права в военных конфликтах, терроризме, создании преступной организации и ряде других преступлений. Генпрокуратура сообщила, что направила в связи с этим обращение в международные структуры.

Ранее 4 октября власти Азербайджана сообщили, что в результате обстрела города Гянджа пострадали десятки людей, есть погибший из числа гражданских. О жертвах среди населения столицы Нагорного Карабаха Степанакерта сообщили и в Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

 
 
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Арутюняна обвиняют в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного права в военных конфликтах, терроризме, создании преступной...
 
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