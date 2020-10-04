Пашинян считает, что Россия при необходимости обеспечит безопасность Армении

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что Россия выполнит свои договорные обязательства и в случае необходимости задействует войска для обеспечения безопасности республики. Такую точку зрения он изложил в интервью германской газете Bild, текст которого разместило в воскресенье на своем сайте агентство « Арменпресс ».



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«В Армении расположена 102-я российская база, и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит», — отметил Пашинян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.