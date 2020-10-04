Алиев назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе

Источник материала: Tut.by

В обращении к нации президент Азербайджана возложил вину за эскалацию конфликта на Ереван и потребовал от Армении представить график вывода войск из Нагорного Карабаха.



Фото: Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь в воскресенье, 4 октября, к нации, назвал свои условия прекращения огня в Нагорном Карабахе. «Наше условие — пусть нам представят график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня», — заявил глава государства.

Кроме того, он обвинил руководство Армении, а также ряд европейских стран, желавших сохранить статус-кво в Нагорном Карабахе, в обострении конфликта в регионе. По словам Алиева, он много раз обращался к Минской группе ОБСЕ, мировому сообществу с просьбой повлиять на Ереван, ввести санкции против армянского руководства, но так и не был услышан.

Алиев призвал Ереван извиниться перед народом Азербайджана и публично заявить, что Карабах — это не Армения. Только после этого, по словам президента Азербайджана, можно вернуться за стол переговоров.

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о «контрнаступлении» для «пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения».

Армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике.

В Азербайджане, Армении, и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введен режим военного положения.