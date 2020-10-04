ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе

05.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В обращении к нации президент Азербайджана возложил вину за эскалацию конфликта на Ереван и потребовал от Армении представить график вывода войск из Нагорного Карабаха.


Фото: Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь в воскресенье, 4 октября, к нации, назвал свои условия прекращения огня в Нагорном Карабахе. «Наше условие — пусть нам представят график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня», — заявил глава государства.

Кроме того, он обвинил руководство Армении, а также ряд европейских стран, желавших сохранить статус-кво в Нагорном Карабахе, в обострении конфликта в регионе. По словам Алиева, он много раз обращался к Минской группе ОБСЕ, мировому сообществу с просьбой повлиять на Ереван, ввести санкции против армянского руководства, но так и не был услышан.

Алиев призвал Ереван извиниться перед народом Азербайджана и публично заявить, что Карабах — это не Армения. Только после этого, по словам президента Азербайджана, можно вернуться за стол переговоров.

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о «контрнаступлении» для «пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения».

Армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике.

В Азербайджане, Армении, и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введен режим военного положения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наше условие - пусть нам представят график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня», - заявил...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пашинян считает, что Россия при необходимости обеспечит безопасность Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика