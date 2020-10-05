Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, сообщает БелТА. Глава государства убежден, что в ближайшее время транзит через страну грузов из Литвы и Латвии понесет большие потери.

"Вы понимаете, что таможня - это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики", - отметил Лукашенко.

После чего поинтересовался у председателя ГТК, как работает ведомство в условиях пандемии и экономического кризиса.

При этом он спросил у Сенько о том, как складывается ситуация на границе с такими соседними государствами, как Польша, Литва, Латвия и Украина.

"Особенно, что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - считает Лукашенко.

Таким образом, Беларусь может нанести серьезный удар по экономике двух прибалтийских государств.

После Лукашенко сразу напомнил, что в настоящее время обсуждается вопрос переориентации белорусского грузопотока из нефтепродуктов и калийных удобрений с балтийских республик на российский порт в Усть-Луге.

"Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве", - констатировал белорусский президент.

По его словам, подобные услуги данным перевозчикам можно оказывать и на белорусской территории, поэтому здесь важно видение решения данной проблемы со стороны ГТК.

В свою очередь Юрий Сенько рассказал, что белорусскую границу с балтийскими республиками, Польшей и Украиной пересек 71 миллионов товаров, что на 15% ниже прошлогоднего показателя за январь-август.

"На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%", - отметил глава ГТК.

По его мнению, эта тенденция затронула железную дорогу, в то время, как на автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе не изменилась. Только в начале пандемии наблюдалось снижение, но в настоящее время потоки восстанавливаются.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию президента БеларусиАлександра Лукашенко фарсом. По его мнению, Лукашенко нельзя считать законно избранным главой государства.

Позиция Литвы по этому вопросу сильно не понравилась белорусским властям, которые потребовали от Вильнюса отозвать своего посла из страны. Латвия также поддерживает белорусскую оппозицию.

Фото: БелТА