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Протесты в Кыргызстане после выборов в парламент: силовики применили спецсредства и водометы

05.10.2020 21:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье.


Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования.

Днем в понедельник сторонники не попавших в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) партий вышли на площади Ала-Тоо. По данным местных СМИ, там собралось около шести тысяч человек. Протест продолжился до ночи.

Поначалу силовики наблюдали за происходящим. Когда протестующие попытались попасть на территорию парламента и сломали железные ворота, начался разгон.


Силовики применили газошумовые спецсредства и водометы, сообщили в МВД.



СМИ пишут, что были стычки с силовиками, протестующие закидывали их камнями. К ночи протестующие стали строить баррикады, сообщалось об использовании «коктейля Молотова».


Минздрав страны сообщил о более чем 10 пострадавших в результате протестов. Пострадали и два силовика. СМИ сообщают, что в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило около 70 раненых.


Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на 6 октября назначил встречу с лидерами всех 16 партий, которые приняли участие в парламентских выборах.

 
 
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5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье.
 
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