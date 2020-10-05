Протесты в Кыргызстане после выборов в парламент: силовики применили спецсредства и водометы

Источник материала: Tut.by

5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье.





Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования.

Днем в понедельник сторонники не попавших в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) партий вышли на площади Ала-Тоо. По данным местных СМИ, там собралось около шести тысяч человек. Протест продолжился до ночи.

Поначалу силовики наблюдали за происходящим. Когда протестующие попытались попасть на территорию парламента и сломали железные ворота, начался разгон.



Силовики применили газошумовые спецсредства и водометы, сообщили в МВД.









СМИ пишут, что были стычки с силовиками, протестующие закидывали их камнями. К ночи протестующие стали строить баррикады , сообщалось об использовании «коктейля Молотова».





Минздрав страны сообщил о более чем 10 пострадавших в результате протестов. Пострадали и два силовика . СМИ сообщают, что в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило около 70 раненых.





Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на 6 октября назначил встречу с лидерами всех 16 партий, которые приняли участие в парламентских выборах.