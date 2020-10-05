|
Протесты в Кыргызстане после выборов в парламент: силовики применили спецсредства и водометы
05.10.2020 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье.
Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования.
Днем в понедельник сторонники не попавших в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) партий вышли на площади Ала-Тоо. По
Поначалу силовики наблюдали за происходящим. Когда протестующие попытались попасть на территорию парламента и сломали железные ворота, начался разгон.
СМИ пишут, что были стычки с силовиками, протестующие закидывали их камнями. К ночи протестующие стали
Минздрав страны
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на 6 октября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)