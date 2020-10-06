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Митингующие в Кыргызстане освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева

06.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протестующие в Кыргызстане против результатов парламентских выборов освободили из СИЗО приговоренного к 11 годам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом с места событий сообщают корреспонденты ТАСС, РИА Новости, АКИpress.


Фото: Reuters

Напомним, 5 октября в Бишкеке начались протесты несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие прорвались на территорию парламента, а потом отправились в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где и находился Алмазбек Атамбаев.

Где-то в 4.30 утра по местному времени (1.30 ночи по минскому времени) 6 октября экс-президент вышел на свободу после переговоров митингующих с руководством ГКНБ. Sputnik Кыргызстан публикует видео того, как из СИЗО забирали Атамбаева.

В июне 2020 года экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы за коррупцию.

Летом 2019 года с Атамбаева сняли статус неприкосновенности для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, после его лишили статуса экс-президента Кыргызстана. Когда Атамбаева попытались задержать, его сторонники оказали вооруженное сопротивление, при котором погиб один из силовиков.

 
 
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Протестующие в Кыргызстане против результатов парламентских выборов освободили из СИЗО приговоренного к 11 годам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
 
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