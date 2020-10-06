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Митингующие в Кыргызстане освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева
06.10.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протестующие в Кыргызстане против результатов парламентских выборов освободили из СИЗО приговоренного к 11 годам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом с места событий сообщают корреспонденты
Напомним, 5 октября в Бишкеке начались
Где-то в 4.30 утра по местному времени (1.30 ночи по минскому времени) 6 октября экс-президент вышел на свободу после переговоров митингующих с руководством ГКНБ.
В июне 2020 года экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
Летом 2019 года с Атамбаева сняли статус неприкосновенности для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, после его
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Протестующие в Кыргызстане против результатов парламентских выборов освободили из СИЗО приговоренного к 11 годам экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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