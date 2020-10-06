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В Кыргызстане готовы аннулировать итоги выборов - если есть нарушения
06.10.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Итоги парламентских выборов в Кыргызстане могут быть аннулированы. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева,
— С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов, — сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что глава государства призывает все политические силы к благоразумию ради страны и его граждан.
— К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло.
По словам Стамалиевой, президент находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию».
По данным на утро 6 октября, в учреждения здравоохранения
Во вторник должна пройти встреча президента страны с лидерами принимавших участие в выборах партий.
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Пресс-секретарь добавила, что глава государства призывает все политические силы к благоразумию ради страны и его граждан.
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