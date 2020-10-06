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В Кыргызстане готовы аннулировать итоги выборов - если есть нарушения

06.10.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итоги парламентских выборов в Кыргызстане могут быть аннулированы. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, передает портал 24.kg.


Фото с сайта knews.kg

— С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов, — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что глава государства призывает все политические силы к благоразумию ради страны и его граждан.

— К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло.

По словам Стамалиевой, президент находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию».

Беспорядки в Бишкеке начались накануне. На улицы вышли люди, недовольные итогами прошедших в воскресенье парламентских выборов. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие захватили здание парламента и прорвались в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Они освободили находящегося там экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По данным на утро 6 октября, в учреждения здравоохранения поступили 590 пострадавших. Уточняется, что 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.

Во вторник должна пройти встреча президента страны с лидерами принимавших участие в выборах партий.

 
 
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Пресс-секретарь добавила, что глава государства призывает все политические силы к благоразумию ради страны и его граждан.
 
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