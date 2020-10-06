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Переворот в Киргизии: оппозиция захватила парламент
06.10.2020 09:33 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
В ночь на 6 октября протестующими совместно с полицией, перешедшей на их сторону, было захвачено здание парламента.
Об этом сообщает
Парламентские выборы состоялись 4 октября. Протесты в Киргизии начались утром на следующий день после выборов, результаты которых вызвали сомнение у избирателей.
В выборах участвовали 16 партий, три из которых были провластными и вошли в парламент, 11 оппозиционных – не смогли этого сделать. В результате оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и инициировала протесты.
Сообщается, что ночью к протестующим присоединилась часть полиции, они захватили водомет и в 3:30 по местному времени ворвались в здание парламента. После этого они направились в СИЗО и выпустили несколько бывших высокопоставленных чиновников – экс-президента Алмазбека Атамбаева, премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и других.
В настоящее время мэрия Бишкека находится во власти оппозиционеров.
«Действующий президент Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов быть благоразумными, добавив, что он остается в Бишкеке», - сообщает его пресс-секретарь.
Как стало известно утром, нынешний президент Киргизии заявил о возможности проведения новых парламентских выборов.
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В ночь на 6 октября протестующими совместно с полицией, перешедшей на их сторону, было захвачено здание парламента.
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