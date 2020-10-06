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Переворот в Киргизии: оппозиция захватила парламент

06.10.2020 09:33 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ночь на 6 октября протестующими совместно с полицией, перешедшей на их сторону, было захвачено здание парламента.

Об этом сообщает 24.kg во вторник утром.

Парламентские выборы состоялись 4 октября. Протесты в Киргизии начались утром на следующий день после выборов, результаты которых вызвали сомнение у избирателей.

В выборах участвовали 16 партий, три из которых были провластными и вошли в парламент, 11 оппозиционных – не смогли этого сделать. В результате оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и инициировала протесты.

Сообщается, что ночью к протестующим присоединилась часть полиции, они захватили водомет и в 3:30 по местному времени ворвались в здание парламента. После этого они направились в СИЗО и выпустили несколько бывших высокопоставленных чиновников – экс-президента Алмазбека Атамбаева, премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и других.

В настоящее время мэрия Бишкека находится во власти оппозиционеров.

«Действующий президент Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов быть благоразумными, добавив, что он остается в Бишкеке», - сообщает его пресс-секретарь.

Как стало известно утром, нынешний президент Киргизии заявил о возможности проведения новых парламентских выборов.

 
 
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В ночь на 6 октября протестующими совместно с полицией, перешедшей на их сторону, было захвачено здание парламента.
 
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